Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak nereli, kaç yaşında? Şanlıurfa Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak nereli, kaç yaşında? Şanlıurfa Valisi kim oldu?

ŞANLIURFA VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak oldu.

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK KİMDİR?

1969 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Çanakkale Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. Adaylık süresi içinde Denizli-Çardak ve Çanakkale-Eceabat İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görevlendirildi.

İngiltere'de (8) ay süreyle mesleki inceleme-araştırma çalışmalarına katıldı ve dil eğitimi aldı.

83. Dönem Kaymakamlık Kursunu tamamladıktan sonra 1997-2007 yılları arasında sırasıyla Antalya-İbradı ile Kars-Selim Kaymakamlığı, Adıyaman Vali Yardımcılığı ve Denizli-Çal Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2007 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2010 yılında da Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

2011 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalından Yüksek Lisans derecesi aldı.

2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, demokrasiye müdahale eden darbe ve muhtıraların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda görevlendirildi.

Daha sonra iki yıl süreyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu aşamasında kurumsal mevzuatının hazırlanması ve taşra teşkilatının oluşturulması çalışmalarında görev aldı.

2016-2017 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2017-2018 yılları arasında Başbakanlık bünyesinde yer alan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu üyesi olarak görevlendirildi.

18 Mayıs 2018-17 Haziran 2020 tarihleri arasında Burdur Valisi olarak görev yaptı. 9 Haziran 2020 tarih ve 274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Balıkesir Valiliği görevine atandı.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: