Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz nereli, kaç yaşında? Sakarya Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz nereli, kaç yaşında? Sakarya Valisi kim oldu?

SAKARYA VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz oldu.

SAKARYA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ KİMDİR?

Yaşar Karadeniz, (d. 1965, Samsun), Türk bürokrat.

1965 yılında Samsun'da dünyaya gelen Karadeniz; ilk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamlamıştır. 1983 yılında Samsun Teknik Lisesi Makine Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne girerek 1987 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında Amasya Valiliği'ne kaymakam adayı olarak atanmıştır. 1987 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından lisan öğrenimi ve mesleki incelemeler yapmak üzere bir yıl süreyle İngiltere'ye gönderilmiştir. Ardından kaymakam vekilliği stajını Erzincan ili Tercan ilçesinde yapmıştır. 1991 yılında Kaymakamlık kursunu bitirdikten sonra Yozgat'ın yeni ilçesi Yenifakılı'ya kaymakam olarak atanmıştır.

Bu görevinin ardından Taşkent, Çukurca, Aybastı, Yeşilli, Beşikdüzü ve Eceabat'ta da kaymakamlık görevinde bulundu. 3 Eylül 2014 tarihindeki kararname ile Gaziosmanpaşa kaymakamı olarak atanmıştır.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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ŞIRNAK VALİSİ BİLGİN, MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİNE ATANDI

Yasar Karadeniz ise Sakarya Valisi oldu. Şırnak Valisi Osman Bilgin Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Cevdet Atay Şırnak Valisi oldu. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun Valisi oldu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı Çorum Valisi oldu.

İşte atamaların tam listesi: