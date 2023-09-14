Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 14 Eylül 2023 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Rusya Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Tanju Bilgiç kimdir, merak edildi. İşte, Tanju Bilgiç hayatı ve biyografisi.

Yeni Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç oldu. 14 Eylül 2023 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç kimdir, Tanju Bilgiç hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ RUSYA BÜYÜKELÇİSİ TANJU BİLGİÇ KİMDİR?

Samsun Anadolu Lisesi'nden 1989 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ise 1993 yılında mezun olmuş, 2003 yılında Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda yüksek lisans yapmıştır. 2012'de ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamlamıştır.

Efsane mi Gerçek mi? AB Dış Politikasında İnsan Haklarının Korunması (2002), İnsan Haklarının ABD Örneğinde Dış Politikada Kullanılması (2014) ve Hariciyenin Yıldızı Şehit Büyükelçi Galip Balkar (2023) başlıklı üç kitabı bulunmaktadır.

Mesleki kariyeri

1994 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olmuş, 1995'te Dışişleri Bakanlığı'nda görev almaya başlamıştır. 2008-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs ve Yunanistan Dairesi'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011-2014 yıllarında Saint Petersburg Başkonsolosu, 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü olmuştur. 2016-2021 yılları arasında Belgrad Büyükelçisi olarak görev almıştır. Nisan 2021 tarihi itibarıyla tekrar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve bu görevi ile beraber Mart 2023 tarihi itibarıyla Bakanlık Enformasyon Genel Müdürü olmuştur.

14 Eylül Atama kararının tamamı şöyle:

"Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju BİLGİÇ,

Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent BİLGEN,

Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik işler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp DENKTAŞ,

Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker KILIÇ,

Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp IŞIKLI, atanmıştır."