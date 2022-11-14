Dünyada var olan salgınlar vatandaşı korkutanlar arasında yer alıyor. Son günlerde yeniden gündeme gelen salgınlar arasında ise RSV salgını merak konusu haline geldi. Arama motorlarında Yeni RSV virüsü nedir? RSV virüsü nedir? RSV ölümcül mü? RSV salgın mı var? sorusu aratılıyor. Peki, Yeni RSV virüsü nedir? RSV virüsü nedir? RSV ölümcül mü? RSV salgın mı var? İşte merak edilenler...

Yeni RSV virüsü nedir? sorusu gündemde yer alıyor. Son zamanlarda ortaya çıkan RSV salgını vatandaşı korkutuyor. Arama motorlarında ise Yeni RSV virüsü nedir? RSV virüsü nedir?soruları araştırılıyor. Peki, Yeni RSV virüsü nedir? RSV virüsü nedir? RSV ölümcül mü? RSV salgın mı var? Detaylar haberimizde yer alıyor.

YENİ RSV VİRÜSÜ NEDİR?

Grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetleri olan RSV yani Respiratuar Sinsisyal Virüs; tedavisi gecikildiğinde akciğerleri tehdit ediyor. Özellikle bebeklerde ve yaşlılarda hayatı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

RSV BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda genellikle hapşırma, göz yaşarması, burun akıntısı, hafif ateş gibi bulgularla seyreden RSV, grip ve nezle benzeri yapısıyla dikkat çekiyor. RSV virüsünün bulaşması enfekte salgılar ile doğrudan ve yakın temasla oluşabiliyor. RSV virüsü genellikle kış ve erken ilkbahar aylarında yıllık salgınlar şeklinde görülebiliyor.

RSV TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bebekler ve yaşlılarda oral yoldan tedavi zor olabileceğinden ilk olarak destek tedavisi önerilir. Sıvı kaybının yerine konması, solunumun takip edilmesi ve oksijen desteği tedavide önem taşır.

VAKALARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "üçlü salgın" olarak adlandırılan Kovid-19, grip ve RSV'de (Respiratuar Sinsityal Virüs) bu kış ciddi vaka artışı beklendiğini söyledi.

Bu nedenle bağışıklık sisteminin söz konusu enfeksiyonları bir miktar unuttuğunu belirten Balık, bireysel tedbirlerin bırakılmasıyla kış döneminde solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi artış yaşanabileceğini söyledi.

Kışı daha önce yaşayan güney yarım küre ülkelerinde bu tablonun oluştuğunu, Yeni Zelanda ve Avustralya'da solunum yolu enfeksiyonlarının geçmiş yıllara kıyasla 5 kat arttığını aktaran Balık, bu kış ABD ve Avrupa'da da vaka sayılarında önemli artış beklendiğini vurguladı.

Not: Tüm sağlık sorunlarınızda öncelikle doktorunuza danışınız, doktorunuzun verdiği bilgliere göre hareket ediniz.