Yeni Peugeot 408 Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyat ve Özellikler

Tanıtımına az bir süre kala gündemden düşmeyen ve Türkiye'de merakla beklenen Fransız otomobili Peugeot 408 14 Mart 2023 tarihinde Türkiye'de satışa çıktı. Otomobil fiyatı ve donanımlarıyla büyük merak uyandırıyor. İşte sizin için Peugeot 408 fiyatı ve özellikleri hakkında tüm detaylar…

Tanıtımına az bir süre kala gündemden düşmeyen ve Türkiye'de merakla beklenen Fransız otomobili Peugeot 408 14 Mart 2023 tarihinde Türkiye'de satışa çıktı. Otomobil fiyatı ve donanımlarıyla büyük merak uyandırıyor. İşte sizin için Peugeot 408 fiyatı ve özellikleri hakkında tüm detaylar…

Yeni Peugeot 408 fiyatı ve özellikleri!

Araç ülkemize tek motor seçeneği ile giriş yaptı. Şu anda otomobil Peugeot bayilerinde 1.2 PureTech ünite ile satışta olan otomobil sadece otomatik vites ile satılıyor. 408'de kullanılan 1.2 PureTech ünite 130 hp güç ve 230 Nm tork üretiyor. 0'dan 100'e 10.4 saniye ulaşan otomobil fabrika verilerine göre karma kullanımda 6.1 lt tüketim değerine sahip. Bu motora EAT8 isimli 8 ileri tam otomatik şanzıman eşlik ediyor.

Donanım kısmında 2 paket bizi karşılıyor. Allure ve GT. Allure pakette Peugeot LED teknolojili farlar, parlak siyah arka tampon difüzörü ve egzoz çıkışları yer alıyor. Ayrıca Allure paket 408'ler 19 inçlik JASPE alüminyum alaşım jantlarla geliyor. İç mekandaysa yarı deri kumaş döşemeli, mint yeşili spor koltuklar var. Ayrıca bu koltukların yükseklik ayarlı, ısıtmalı ve baldır destekli olduklarını belirtmemiz gerekli.

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GT paketse ailenin spor versiyonu diyebiliriz. GT paket Matrix LED farlar, GT tasarımlı 3D LED arka stoplar ve 19 inçlik GRAPHITE alimünyum alaşım jant ile geliyor. İç mekanın Allure pakete göre daha sportif olduğunu belirtmeliyiz. Her iki donanım seviyesinde de 180 derecelik 3D görüş asistanı, kör nokta uyarı sistemi, akıllı far sistemi standart olarak yer alıyor.

Peugeot 408 Fiyat Listesi

Peugeot 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.691.000 TLPeugeot 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.952.500 TL

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