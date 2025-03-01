Yeni Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy oldu. 1 Mart 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy kimdir, Armağan İnci Ersoy hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ PANAMA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy oldu.

İşte karar:



YENİ PANAMA BÜYÜKELÇİSİ ARMAĞAN İNCİ ERSOY KİMDİR?

Armağan İnci Ersoy, 2018'de yapılan bir röportajında:

Paraguay'a atanan ilk büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, "Paraguay ile halen ikili iş birliği mekanizmalarının hiçbiri tesis edilmiş değil. Bu da bana birçok ilki yapma şansı verecek. İşimin en zevkli tarafı bu olacak diye düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin Latin Amerika açılımı çerçevesinde Paraguay'a atanan ilk büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, "Paraguay ile halen ikili iş birliği mekanizmalarının hiçbiri tesis edilmiş değil. Bu da bana birçok ilki yapma şansı verecek. İşimin en zevkli tarafı bu olacak diye düşünüyorum." dedi.

Detaylar geliyor...