Ötv yetkisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmesiyle otomobil almayı düşünen vatandaşlar da indirim beklentisine girdi. Ardından, yeni ÖTV düzenlemesi olacak mı ve ÖTV düzenlemesi ne zaman olacak soruları gündeme geliyor. Yeni ÖTV düzenlemesi olacak mı? ÖTV düzenlemesi ne zaman olacak? Yeni ÖTV düzenlemesi! Detaylar haberimizdedir…

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖTV sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden yer alan "vergi oranı ve yetki" başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı. Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.

ÖTV DÜZENLEMESİ NE ZAMAN OLACAK?

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) genel tebliğinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek, sıfıra indirebilecek. ÖTV yetkisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmesiyle otomobil almayı düşünen vatandaşlar da indirim beklentisine girdi.

İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibariyle farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

12 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan ÖTV düzenlenmesi ile vergi dilimlerinde ve matrahlardan değişikliğe gidildi. Ancak şu an için yeni bir ÖTV düzenlenmesi ne zaman olacağı bilinmiyor.