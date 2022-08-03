Yeni ÖSYM başkanı kim olacak? Yeni ÖSYM Başkanı atandı mı? - Haberler

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Yeni ÖSYM başkanı kim olacak? Yeni ÖSYM Başkanı atandı mı?

Yeni ÖSYM başkanı kim olacak? Yeni ÖSYM Başkanı atandı mı?

Eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınmasının ardından, yeni ÖSYM Başkanı kim olacak ve yeni ÖSYM Başkanı atandı mı soruları gündeme geliyor. Peki, Yeni ÖSYM başkanı kim olacak?

 - Güncelleme:

Halis Aygün'ün görevden alınmasının ardından, yeni ÖSYM Başkanı kimin olacağı merak konusu oluyor. Yeni ÖSYM Başkanı atandı mı sorusu gündeme geliyor. Yeni ÖSYM başkanı kim olacak? Yeni ÖSYM Başkanı atandı mı? Detaylar haberimizdedir…

YENİ ÖSYM BAŞKANI KİM OLACAK?

Eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınmasının ardından, yeni ÖSYM Başkanı'nın kim olacağı merak ediliyor. Ancak yeni ÖSYM Başkanı henüz belli değildir. Yeni atama açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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