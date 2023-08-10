Yeni Ordu Valisi Muammer Erol nereli, kaç yaşında? Ordu Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında iseYeni Ordu Valisi Muammer Erol nereli, kaç yaşında? Ordu Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Ordu Valisi Muammer Erolnereli, kaç yaşında? Ordu Valisi kim oldu?

ORDU VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Ordu Valisi Muammer Erol oldu.

ORDU VALİSİ MUAMMER EROL KİMDİR?

1962 yılında Kayseri - Bünyan İlçesinde doğdu, İlköğretim ve lise eğitimini Bünyan'da tamamladı. 1984 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi.

1990 yılında İçişleri Bakanlığınca gönderildiği ABD'de 6 ay süreyle dil ve enformasyon eğitimi aldı. Merkez Valiliği süresi içerisinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim DalındaTezli Yüksek LisansProgramını tamamladı.

2018 yılında "Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması"başlıklı kitabı yayınlanmıştır. İngilizce bilmekte olup, evli olup3çocukbabasıdır.

Mesleki Kariyeri:



1984-1995 yılları arasında sırasıyla Tekirdağ Saray Kaymakam Vekilliği, Burdur Kemer, Muş Bulanık İlçeleri Kaymakamlıkları yaptıktan sonra; Muş Vali Yardımcılığı ve Bolu Göynük Kaymakamlığı görevinde bulundu.

1995 yılında Mülkiye Müfettişi, 1996 yılında başmüfettiş oldu. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Ankara ve İstanbul Gruplarında görev yaptı.

08.05.2004 -22.12.2008 tarihleri arasındaİstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı İdari Genel Sekreter Yardımcılığı,

07.01.2009 - 16.08.2013tarihleri arasındaElazığ Valiliği,

26.08.2013 - 08.06.2016tarihleri arasındaKonya Valiliği,

30.05.2016 – 04.11.2018tarihleri arasındaMerkez Valiliği

Görevlerinde bulundu.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: