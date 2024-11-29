Yeni Ordu İl Emniyet Müdürü kim oldu? Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kimdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar belli oldu. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı. Peki, yeni Ordu İl Emniyet Müdürü kim oldu? Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kimdir?

ATAMA KARARLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ayrıca karar ile birlikte Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ordu İl Emniyet Müdürü Attila Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Niyazi Turgay atandı.

YENİ ORDU İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Yeni Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar oldu.

02 Ocak 1967 yılında Adıyaman İli Besni İlçesinde doğmuş olup aslen Adıyaman nüfusuna kayıtlıdır.

1991 yılında Polis Akademisini bitirerek Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı.

Sırası ile değişik rütbelerde Mersin, Kahramanmaraş, Adana ve Kayseri İl Emniyet Müdürlükleri ile Kayseri POMEM, Personel Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığında görev yaptı. 1.Sınıf Emniyet Müdürü olarak Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi ünvanıyla görev yapmakta iken, 03.07.2023 tarihli atama onayı ile Personel Başkanlığı görevine atanmıştır.

Ahmet ACAR evli ve 4 çocuk babasıdır.



İşte atama kararı: