Yeni Opel Corsa Ekim Ayında Türkiye'ye Geliyor

Opel'in uzun yıllardır üretimde olan küçük hatchback modeli Corsa geçtiğimiz aylarda yenilendi. Modelin Türkiye'ye geliş tarihi bir süredir gizlenen yeni Corsa'nın detayları belli oldu. Peki Yeni Opel Corsa Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte yeni Corsa ve detayları…

Yeni Opel Corsa Ekim ayında Türkiye'de!

Özellikle 90'lı yıllarda çokça sevilen Corsa 4 kapılı hatchback, 2 kapılı coupe ve 2 kapılı van modelleri ile oldukça sevildi. Model ailesi yıllar geçtikçe yenilendi ve daha fazla çağa ayak uydurdu. İlk zamanlarında mini hatchback olarak amaca hizmet eden Corsa aradan geçen yılların ardından her konuda kullanıcılarını memnun edecek bir otomobil halini aldı.

Opel'in yenilenen ön yüzünden ilham alan model kocaman bir siyah ızgaraya sahip oldu. Siyah ızgarayı iki yanından yeni karakteristik ön farlar tamamlıyor. Farların LED olduğu detayını da belirtmeden geçmeyelim. Ön tamponda ise yine dev bir ızgara ve onun iki yanında bıçak şeklinde spoiler yer alıyor. Sis farları ise ilk bakışta fark edilmeyecek şekilde gizlenmiş.

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Arka tarafta ise radikal değişiklik göremezken daha sportif detayların araca katıldığını söyleyebiliriz. Otomobilin iç kısmında ise klasik Opel çizgisi devam ederken dijital kadranlar ve dev multimedya ekranı göze çarpıyor. Otomobilin elektrikli versiyonu olan ve 100kW/136 Hp güç, 354 kilometreye kadar menzil sunan E-Corsa'da Ekim ayı içerisinde diğer versiyonları ile satışa sunulacak.

Araçların fiyatları ise şu an bilinmiyor. Yakın bir süreçte fiyatların da açıklanmasını bekliyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…