Yeni Opel Corsa, '2023'ün En İyi Yeni Tasarımı' ödülünü kazandı

Alman otomobil dergisi Auto Motor & Sport tarafından düzenlenen 'autonis' ödüllerinin B segmenti kategorisinde Opel Corsa, 'En İyi Yeni Tasarım' ödülünü aldı. Opel Corsa, Almanya ve İngiltere'de sınıfının en çok satan otomobili olmuştur.

Yeni Opel Corsa, Alman otomobil dergisi Auto Motor & Sport tarafından düzenlenen "autonis" ödüllerinin B segmenti kategorisinde "2023'ün En İyi Yeni Tasarımı" ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya ve İngiltere'de 2021 ve 2022 yılında "sınıfının en çok satan otomobili" olan Opel Corsa, bu yıl 18'incisi düzenlenen "autonis" ödüllerinde "En İyi Yeni Tasarım" ödülüne layık görüldü.

Opel Vizör'ün ön cephesi ve tamamen dijital kokpiti ile yeni Corsa'nın tasarımı, 14 bin 507 dergi okurundan oluşan bağımsız jürinin seçimi oldu. Pek çok ülkede "sınıfının en çok satan otomobili" unvanıyla rakiplerinin açık ara önündeki Corsa'nın yeni ödülü düzenlenen törenle sahibini buldu.

Şimşek logolu markanın sınıfında en çok satan modeli, "B Segmenti Otomobil" kategorisinde yüzde 53,7 oy yoğunluğuyla ödülünü aldı. Böylece Opel, "autonis" tasarım ödülünün üst üste ikinci kez sahibi oldu. 11 farklı segment kapsamında yapılan yarışmada toplam 105 aday yer aldı.

"Elektrikliye geçiş hamlemize büyük bir ivme kazandırıyor"

Stuttgart'ta düzenlenen törende, Auto Motor & Sport Test ve Teknoloji Başkanı Jens Dralle'den ödülü, Opel İletişim Başkanı Harald Hamprecht aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Hamprecht, "Yeni Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı cesur ve yalın. Bu otomobil pratikliği, sürüş keyfiyle birleştiriyor ve duyguları harekete geçiriyor. Ayrıca, tamamen elektrikle çalışıyor ve elektrikliye geçiş hamlemize büyük bir ivme kazandırıyor. Opel olarak oylama sonucundan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.