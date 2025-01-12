Yeni olmayan, kullanılmış olan şey nasıldır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Yeni olmayan, kullanılmış olan şey nasıldır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

YENİ OLMAYAN, KULLANILMIŞ OLAN ŞEY NASILDIR?

A: Gicir

B: Tertemiz

C: Pırıl pırıl

D: Eski

Cevap: