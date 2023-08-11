Yeni NVİ Genel Müdürü kim oldu? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan kimdir?

11 Ağustos Cuma günü Resmi Gazetede yeni atama kararları açıklandı. NVİ Genel Müdürü pozisyonuna yeni isim atandı. Peki, NVİ Genel Müdürü İbrahim Taşyapan kimdir? Yeni Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü kim oldu?

Yeni Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü 11 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete kararları ile belli oldu. Peki, Yeni NVİ kim? İller Bankası Müdürü İbrahim Taşyapan kimdir?

NVİ GENEL MÜDÜRÜ İBRAHİM TAŞYAPAN KİMDİR?

İbrahim Taşyapan 28 Haziran 1964 Kayseri doğumludur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Göynücek, Şavşat, Karapınar Kaymakamlıkları, Bayburt ve Rize vali Yardımcılıkları, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü yapmıştır. Bakanlar Kurulunun 2013/4699 sayılı vali atamaları hakkındaki kararının 9 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmasıyla Bingöl valiliğine atanmıştır. 19 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Van Valiliğine atanmıştır.

İbrahim Taşyapan, 11 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete kararları ile Yeni Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olmuştur.