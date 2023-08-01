Yeni Nissan Z Nismo Tanıtıldı

Nissan, 2021 yılında tanıttığı yeni Z modeli ile her geçen gün daha fazla SUV gördüğümüz otomobil pazarına farklı bir hava getirdi. 406 beygir güç ve 475 Nm tork üretebilen çift turbo beslemeli V6 ile en büyük rakibi Toyota Supra'nın karşısına çıkan spor otomobil, şimdi ise daha güçlü Nismo versiyonu ile adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Nissan Z Nismo daha güçlü motor ile geldi

Nissan, ikonik 370Z modelinin halefi olan Z modelini tanıtmasının ardında gözler Nismo versiyona çevrilmişti. Aradan geçen iki yıllık sürenin ardından Japon üretici sonunda Nissan Z modelinin pist odaklı versiyonunu tanıttı.

Yeni spor otomobili incelemeye kaputun altından başlayalım. Nismo versiyon, standart modelde kullanılan çift turbo beslemeli V6 motorun yükseltilmiş bir versiyonu ile karşımıza çıkıyor. 426 beygir güç ve 520 Nm tork üretebilen bu ünite, daha iyi bir soğutma ve ateşleme sistemini de beraberinde getiriyor.

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Mevcut modele göre 20 beygir daha güçlü olan ve fazladan 45 Nm tork üretebilen Nismo'nun sadece otomatik şanzımanla sunulacak olması ise otomobilseverleri bir miktar üzebilir. Yeni yazılım sayesinde iki kat hızlı vites değişimleri sunan 9 ileri otomatik şanzıman, aynı zamanda kalkış kontrolü özelliği de sunuyor.

Tasarıma göz attığımızda ise ilk dikkat çeken şey Fairlady 240ZG modeline göndermede bulunan yeni uzatılmış burun tasarımı oluyor. Bunun yanı sıra daha fazla güç üreten motoru daha iyi soğutmak adına aracın hava girişlerinin genişletildiğini görüyoruz.

Ayrıca otomobilin özel bir Nismo olduğunu vurgulamak adına aracı alt taraftan boydan boya saran kırmızı şerit de dikkat çeken detaylar arasında. Arka bölümde daha fazla yere basma kuvveti için daha belirgin hale getirilen spoyler de bir başka dikkat çeken detay oluyor. Nissan yeni Z Nismo modelini5 farklı renk seçeneği ile satışa sunacak. Bu renkler gümüş, kırmızı, siyah, inci beyazı ve Nismo'ya özel Gri olarak sıralanıyor.

Aracın iç mekanında da kırmızı detaylar devam ediyor. Koltuklar ve dikişlerdeki kırmızı detayları aracın dijital gösterge ve bilgi-eğlence sistemi ekranlarında da görmek mümkün. Ayrıca aracın koltuğu ve direksiyonu da yine Nismo versiyona özel olarak tasarlanmış durumda.

Nissan, yeni Z Nismo ile birlikte Toyota Supra'nın uykularını kaçıracak gibi görünüyor. Peki siz yeni Nissan Z Nismo hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.