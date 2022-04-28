Yeni nafaka düzenlemesi ne oldu, hangi maddeler var? Av. Cenk Ahi açıkladı!

Yeni nafaka düzenlemesinde hangi maddeler var? Merak edilen konu hakkındaki soruları yanıtlamak üzere, Avukat Cenk Ahi Haberler.com stüdyosuna konuk oldu.Ahi, nafaka kararları ile ilgili yapılacak yeni düzenlemeden bahsetti. Vatandaşlar nafaka düzenlemesi Meclis'ten geçti mi? Yeni nafaka düzenlemesi ne zaman meclise gelecek? sorularına yanıt arıyordu. İşte Yeni nafaka düzenlemesi detayları!

YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NEDİR?

Yeni nafaka düzenlemesinde hangi maddeler yer alıyor? Mahkeme tarafından verilen nafaka süresi biterse ne olacak? Nafakalar ödeniyor mu? sorularının ve daha fazlasının yanıtı Haberler.com YouTube kanalımıza konuk olan Avukat Cenk Ahi tarafından yanıtlandı:

VİDEO İÇERİĞİ

00:00 Giriş

01:00 Mevcut nafaka düzenlemesi şu an nasıl?

01:25 "Medeni kanunda tarafların süresiz nafaka talep edebileceğine dair hüküm mevcut"

01:48 "Yasal prosedürde hakimler isterse süreli nafaka verebiliyor"

02:40 "Hâkimin takdir yetkisinin kısıtlanması söz konusu olabilir"

03:48 Mahkeme tarafından verilen nafaka süresi biterse ne olacak?

05:50 Çocuklara ödenen nafakalarda değişim söz konusu mu?

06:46 Nafakalar ödeniyor mu?

06:56 "Türkiye'de yapılan son araştırmaya göre yüzde 66 oranında nafakalar ödenmiyor"

07:59 Ahi, evlilik sürelerine göre boşanma oranlarını veriyor…

09:38 Yapılacak olan düzenleme önceden verilen nafaka kararlarına etki eder mi?

EVLİLİK YILINA GÖRE NAFAKA DÜZENLEMESİ NEDİR?

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, Bozdağ'ın, çalışmalarda sona yaklaşılan taslağı incelemesinin ardından AK Parti'nin hukukçu kurmaylarıyla önümüzdeki günlerde bir toplantı yapması planlanıyor. Taslak metin üzerinde yapılacak son rötuşlarının ardından nafaka düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

EVLİLİK YILINA GÖRE NAFAKA DÜZENLEMESİ

Taslak metne göre nafaka ödeme süresine üst sınır konulacak ve evlilik süresine göre nafaka ödenecek. Mesela; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilecek. Takdir yetkisi yine hakime bağlı olacak. Hâkim, nafaka konusundaki kararını, çocuk sayısı ile kadının iş durumuna göre verecek.

YENİ NAFAKA YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

AK Parti kurmayları "Yakın bir dönemde nafaka için toplantı yapacağız. Taslak metin tamam. Bu sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Düzenlemeyi bu yıl içerisinde Meclis gündemine getirmeyi planlıyoruz. Bu konudan mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını gidereceğiz. Her iki tarafı da mağdur etmeyecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Ömür boyu nafaka uygulamasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜM ANLAŞMAZLIKLARIN KARARA BAĞLANMASI BEKLENMEYECEK

Öte yandan boşanma davalarında da önemli bir düzenleme yapılacak. Çekişmeli boşanma davalarına konu olan tazminat, velayet, nafaka ya da eşler arasında kusurun kimde olduğu gibi sebepler bu süreci uzatabiliyor.

Ak Parti, bu sürecin uzamaması için yapılacak düzenlemeyle, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Yani kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında, boşanma gerçekleştikten sonra karar verilecek.

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