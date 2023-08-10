Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Muğla Valisi İdris Akbıyık nereli, kaç yaşında? Muğla Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Muğla Valisi İdris Akbıyıknereli, kaç yaşında? Muğla Valisi kim oldu?

MUĞLA VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık oldu.

MUĞLA VALİSİ İDRİS AKBIYIK KİMDİR?

1971 yılında Malatya`nın Doğanşehir İlçesinin Çavuşlu Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Çavuşlu Köyü İlkokulunda, ortaokul ve lise tahsilini Polat Kasabasında "Pekiyi" derece ile tamamladı.

1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1990 yılında "İyi" derece ile bitirdi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında "Türkiye`de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İstihdam" konulu tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Doktorasına tez aşamasında devam etmektedir.

1991-1992 yılları arasında Polis Akademisinde bir yıllık özel eğitimden sonra, Bursa Emniyet Müdürlüğünde iki yıl Komiser Yardımcısı olarak hizmet etti. 1994 yılında Mülki idare Amirliği mesleğine intisap etti.

6 ay Sinop Kaymakam adaylığı, 5 Ay Yeşilyurt Kaymakam Refikliği yaptı. Ankara`da 4 aylık İngilizce kursundan sonra 8 ay süre ile İngiltere`de inceleme-araştırma ve eğitimi amacıyla bulundu. 1,5 ay Elazığ`da Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını yaptı. Afyon - İhsaniye ve Denizli - Güney İlçelerinde 8 Ay süre ile Kaymakam Vekilliğinde bulundu. 4 ay Ankara`da İçişleri Bakanlığında Kaymakamlık kursundan sonra, Rize İli İkizdere İlçe Kaymakamlığına atandı.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

İlgili Haberler

ŞIRNAK VALİSİ BİLGİN, MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİNE ATANDI

Yasar Karadeniz ise Sakarya Valisi oldu. Şırnak Valisi Osman Bilgin Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Cevdet Atay Şırnak Valisi oldu. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun Valisi oldu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı Çorum Valisi oldu.

İşte atamaların tam listesi: