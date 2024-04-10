Yeni muhtarın 'Türk Bayrağı' hassasiyeti

KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yeni seçilen muhtar Osman Korkmaz, ilk iş olarak mahallesinin tepesinde bulunan Türk Bayrağı'nı yeniledi.

İlçeye bağlı Kuşcağız Mahallesi'nde 1 oyla rakibini yenerek muhtar seçilen Osman Korkmaz, ilk iş olarak mahallenin en tepe noktasında bulunan Türk Bayrağı'nı yeniledi. Muhtarla birlikte mahallede yaşayan vatandaşların da yardımı ile indirilen direkteki yıpranmış olan Türk Bayrağı yenisi ile değiştirilerek, göndere çekildi.