Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Yeni MİT Başkanı kim oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yeni MİT Başkanı kimdir ve nereli araştırılıyor. Peki, Yeni MİT Başkanı kimdir? 2023 MİT Başkanı kim oldu? Yeni MİT Başkanı kimdir, nereli? Detaylar haberimizde...

YENİ MİT BAŞKANI KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olarak atandığını duyurdu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadelerine yer verildi.