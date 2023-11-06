Yeni MINI Cooper E ve MINI Countryman SE ALL 4 Modelleri Tanıtıldı

Elektrikli yeni MINI Cooper E, SE ve tamamen elektrikli MINI Countryman SE ALL 4 modelleri tanıtıldı. Araçların iç mekan ve dış tasarımı yenilenirken arabirim de tamamen yenilendi.

Elektrikli yeni MINI Cooper E, SE ve tamamen elektrikli MINI Countryman SE ALL 4 modelleri tanıtıldı. Tamamen yenilenen iç mekan ve dış tasarıma sahip olan araçların arabirimi de tamamen yenilenmiş.

Yeni MINI Cooper E ve Cooper SE özellikleri

Yeni MINI Cooper modelinde; masaj fonksiyonlu elektrikli koltuklar, iç kamera, Sürüş Asistanı Plus, Connected+ Unlimited, Head-Up Display, Park Asistanı Plus ve 3 boyutlu MINI Navigasyon sistemi öne çıkan opsiyonel donanımlar arasında yer alıyor.

Cooper E modeli, 135 kW gücüne sahip ve 184 beygir güç üretebiliyor. 290 Nm tork üreten motor ve 0'dan 100 km hıza 7.3 saniyede çıkıyor. Cooper E modeli 305 km menzile sahip.

MINI Cooper SE ise 160 kW gücünde ve 218 beygir güç üreten bir motorla geliyor. Bu motor 330 Nm tork üretiyor ve 0'dan 100 km hıza 6.7 saniyede çıkıyor. Otomobil tek şarjla 402 km menzile sahip.

OLED Dijital Gösterge Ekranı, MINI Deneyim Modları, AC Şarj+, MINI Navigasyon Sistemi, Panorama Cam Tavan, Kablosuz Şarj, Park Asistanı, Sürüş Asistanı, Connected Unlimited donanımları, Yeni MINI Cooper'da standart olarak sunuluyor.

İlk defa elektrikli: MINI Countryman E ve Countryman SE ALL4

Bir önceki nesline göre 6 cm daha yüksek ve 13 cm daha uzun gövde boyutlarına sahip Yeni MINI Countryman, Yeni Nesil MINI Ailesinin en büyük otomobili unvanını taşıyor. Kaslı görünümün arkasında yer alan geniş lastik iz genişliği ve geliştirilmiş modern tasarımı Yeni Nesil MINI Countryman'e markaya yakışır bir imaj kazandırıyor. Yeni MINI Countryman geleneksel Go-Kart sürüş hissini elektrikli MINI DNA'sıyla birleştirerek farklı bir seviyeye taşıyor.

Yeni MINI Countryman'in içinde kullanılan gelişmiş teknoloji ürünü detaylar ve yüksek kalitedeki malzemeler zamanın ötesinde bir iç mekan deneyimi yaşatıyor. 240 mm çapındaki yuvarlak OLED ekran, yüksek kaliteli cam yüzeye sahip. Bu ekran üzerinden bilgi-eğlence sistemi ve sürüş destek sistemleri kontrol ediliyor. Yeni MINI İşletim Sistemi 9 ile tüm fonksiyonlar dokunmatik ekran teknolojisi veya sesli asistan aracılığıyla sezgisel olarak çalışıyor.

İlk defa elektrikli olan MINI Countryman ise çok daha güçlü bir yapıya sahip. Contryman E, 150 kW gücünde ve 204 beygir güç üreten bir motorla geliyor. Bu elektrikli motor 250 Nm tork üretiyor ve 0'dan 100 km hıza 8,6 saniyede çıkıyor. MINI Countryman 462 km menzile sahip.

Countryman SE ALL4 özellikleri

MINI Countryman SE ALL4 dört tekerden çekiş özelliğiyle karşımızda. 230 kW güce sahip ve 313 beygir güç üretebiliyor.

Motor, 494 Nm tork değerine sahip ve 0'dan 100 km hıza 5,6 saniye gibi etkileyici bir sürede çıkıyor. MINI Countryman SE ALL 4 WLTP menzil değeri ise 433 km.