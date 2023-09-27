A Millilerin yeni teknik direktörü İtalyan teknik adam Vincenzo Montella taraftarların merak konusu oldu. Peki, Yeni Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella kimdir, kariyeri nedir, istatistikleri nasıl? İşte detaylar…

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella : "Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Futbolda bütün taraftarlara neşe getirmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na giderek oradaki vatandaşlarımıza mutluluk yaşatmak istiyoruz." dedi. Peki, Yeni Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella kimdir, kariyeri nedir, istatistikleri nasıl? İşte detaylar…

YENİ MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ VINCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 tarihinde İtalya'nın Pomigliano d'Arco şehrinde doğdu. Futbolculuk kariyerine İtalya'nın 3. Ligi'nde oynayan Empoli'de başladı. 1996 yılında Serie B'de mücadele eden Genoa'ya transfer oldu. Gittiği ilk sezonda attığı 21 gol, Serie A kulüplerinden Sampdoria'ya transfer olmasını sağladı. 1999 yılında Sampdoria küme düştüğünde, 15,3 milyon Euro karşılığında AS Roma'ya transfer oldu. 2001 yılında AS Roma'nın Serie A'yı kazanmasında büyük rol oynadı.

Montella, İtalya millî futbol takımı formasını ilk kez 5 Haziran 1999'da Galler karşısında giydi. İtalya'nın 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı. En parlak performanslarından biri, Mart 2002'deki Roma derbisinde Lazio'ya karşı sergilediği performansla öne çıktı. AS Roma, ezeli rakibi Lazio'yu 5-1 mağlup ederken Montella, bu galibiyette 4 gol kaydetmişti.Ancak 2005-06 sezonu, omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebildiği zor bir dönemdi.

Montella'nın futbol kariyerinin büyük bölümü İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) geçti ve birçok farklı kulüpte oynadı. Ayrıca, futbolculuk kariyerinin son dönemlerinde sakatlıklarla mücadele etti. Montella, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine atıldı ve birçok İtalyan kulübünü çalıştırdı. Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria ve Milan gibi kulüplerde teknik direktörlük yaparak deneyim kazandı. Teknik direktörlük kariyerinde, İtalya dışında ilk deneyimini 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Sevilla'da yaşadı.

Son olarak Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un başında görev yaptı. Montella, Adana Demirspor'da 76 resmi maça çıktı ve takımı başarıyla yönetti. Adana Demirspor'un Süper Lig'de elde ettiği başarılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı kazanmasına yol açtı. Montella'nın teknik direktörlük kariyeri, futbolculuk kariyeri kadar parlak olmasa da, farklı İtalyan kulüplerinde gösterdiği çaba ve deneyimiyle dikkat çekiyor.

VINCENZO MONTELLA İMZA TÖRENİ

A Milli Takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella için imza töreni düzenlendi. Stefan Kuntz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından A Milli Takımın başına Vincenzo Montella getirildi. İtalyan teknik adamla 2026 yılına kadar sürecek 3 yıllık bir anlaşma sağlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, imza töreni sırasında yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere geçen hafta eski teknik direktörümüz Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Stefan Kuntz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum. Yine geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörümüz Montella ile anlaştığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu güzel aileye hoş geldin diyorum" dedi.

Büyükekşi ayrıca, "Montella'ya görevinde başarılar diliyorum. Montella, hem teknik adamlık başarısıyla hem de saha dışındaki tutumuyla kendisine sevgi, saygı duyulmasını sağladı. Buradan gittikten sonra da burayla alakalı övgü dolu açıklamalar yaptı. Şimdi de aynı istikrarı milli takım için göstermesini bekliyoruz" dedi.

Vincenzo Montella

VINCENZO MONTELLA İSTATİSTİKLERİ

İtalyan çalıştırıcı geçtiğimiz sezon Adana Demirspor ile 37 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü. Montella, 2021-2022 sezonunda ise Adana Demirspor ile 39 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı.

Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı takımlar