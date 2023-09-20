Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılması kararını resmi olarak duyurdu. Bu haber sonrası Yeni Milli takım teknik direktörü kim? Vincenzo Montella mı, Abdullah Avcı mı, Sergen Yalçın mı yeni A Milli takım teknik direktörü oldu? Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

Milli takımda teknik direktörlük koltuğu boş kaldı. Düşünüldüğü iddia edilen üç isimden Vincenzo Montella mı, Abdullah Avcı mı, Sergen Yalçın mı yeni A Milli takım teknik direktörü oldu? Sorularına yanıt aranıyor. Peki ama Yeni Milli takım teknik direktörü kim? İşte detaylar…

YENİ MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KIM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılması kararını resmi olarak duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Türkiye Futbol Federasyonu."

VINCENZO MONTELLA MI, ABDULLAH AVCI MI, SERGEN YALÇIN MI YENİ A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU?

Yeni teknik direktör arayışları için ise şu an için İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı isimleri öne çıkıyor. Vincenzo Montella, Roma altyapısında başlayan teknik direktörlük kariyerinde birçok büyük kulüp, örneğin Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla gibi takımları çalıştırdı. Abdullah Avcı ise 17 Kasım 2011 ile 20 Ağustos 2013 tarihleri arasında Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştırmış ve Türk futbolunda Trabzonspor, Beşiktaş, ve Başakşehir gibi önemli kulüpleri yönetmiştir.