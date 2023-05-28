Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. turda resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Sonuçların belli olması ile birlikte gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Peki Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Yeni Milli Eğitim Bakanı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. turda resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Sonuçların belli olması ile birlikte gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Peki Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Yeni Milli Eğitim Bakanı belli oldu mu? Detaylar...

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI KİM OLACAK?

Yeni kurulacak kabinede Adalet Bakanı kim olacak henüz net değil.

Seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt şu şekildeydi: "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklaması gelmişti. Bunun ardından vatandaşlar Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu? merak etti.

Henüz Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki yeni isimler netleşmedi. Yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

SEÇİM SONUÇLARI 2023

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Son oy oranlarına ilişkin açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların yüzde 99,74'ü sayılırken; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,14 oy oranına ulaşırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,86 oy aldı.