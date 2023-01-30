Yeni MHK Başkanı Lale Orta kimdir, kaç yaşında?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na (MHK) Lale Orta'nın getirildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından futbolseverler tarafından Lale Orta kim olduğunu, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki Eski hakem Futbol Yorumcusu ,Akademisyen Lale Orta kimdir, kaç aşında, nereli? İşte Lale Ortanın hayat hikayesi...

Futbol gündeminin bir süredir konuştuğu Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim olacak? Sorusunun yanıttı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Adı başkan adayları arasında gecenEski hakem ,futbol yorumcusu ,akademisyen Lale Ortanın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Lale Orta kimdir, kaç yaşında, nereli?

LALE ORA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul'da doğan Lale Orta Aksaray Oruç gazi İlkokulu, Cibali Ortaokulu ve Bakırköy Lisesi'nde öğrenimini tamamladıktan sonra, 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman uzmanlık dalından mezun olmuştur. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda; "Spor Yönetimi" üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimini de yine; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında Spor Yönetimi üzerine yapmıştır (2000). Yüksek Lisans tezinin konusu: "Türk Spor Teşkilatı İçinde Futbol Hakemliği Statüsü"dür. "Dünyada ve Türkiye'de Futbol Organizasyonları üzerine Analitik Bir Yaklaşım" tezi ile futbol konusunda doktora tezi yazan ilk kadın futbol doktoru olmuştur.

1998-2003 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2003-2009 yılları arasında ise Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Bayanlar Komisyonu Üyeliği (1996–2003), Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği (1998–2000; 2004-2007),Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı (2003-2006),Türkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem Kurulu Üyeliği (2006–2007),UEFA Delege ve Hakem Gözlemciliği (2006-2009), UEFA Hakem Eğitimciliği (2006-2007) ve Rektör Danışmanlığı (2003-2008) vb. idari görevler üstlenmiştir.

Çeşitli projelerde görev almıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: T.M.O.K. Bayanlar Komisyonu Ücretsiz Spor Okulları Projesi, "Sporu Yayalım Şampiyonlar Yaratalım" (1996-1997). T.M.O.K. Bayanlar Komisyonu Ücretsiz Spor Okulları Projesi, "Yarının Yıldızları" (1997-2003), Hakem Eğitimi ve Organizasyonuna İlişkin UEFA Konvansiyonu (2006-2008), Göçbeyli İlköğretim Okulu öğrencileri için "Şimdi Spor Zamanı" .

Türkiye'nin ilk Kız Futbol Kulübü olan Dostlukspor'da kaleci ve kaptan olarak futbol oynamıştır(1976-1989). Futbol Federasyonunun açmış olduğu kurslarla Türkiye'nin profesyonel liglerinde (1., 2., 3. liglerinde) antrenörlük ve teknik direktörlük yapabilecek diplomaya sahip ilk kadın futbol antrenörü olmuştur. Kaleci Antrenörlüğü ve UEFA A Lisans Antrenörlük diplomasın sahibidir. İstanbul Karması, Dostluk spor Kız Futbol Takımı, Kadın A Milli Futbol takımı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yaz futbol okullarında antrenör ve teknik direktör olarak görev yapmıştır.

1986-2005yılları arasında futbol hakemi olarak profesyonel ve amatör olarak 1500'ün üzerindeki maçta görev almıştır. Türkiye Profesyonel Birinci, İkinci ve Üçüncü Liginde maç yöneten ilk kadın hakemdir. Profesyonel Birinci Lig seviyesinde Avrupa'da hakem olarak görev yapan ilk kadındır. 1995 yılında, FIFA tarafından seçilen 27 ülkeden 54 kadın hakem arasına girerek "Dünyanın ilk FIFA kokartlı hakemleri" arasında yer almıştır. Türkiye'nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi olarak 11 yıl Uluslararası hakemlik yapmış ve 150 uluslararası maç yönetmiştir. 2003 yılında, UEFA tarafından Avrupa Kıtasının 17 en iyi hakemi arasına seçilerek "First Class" listesine alınmıştır. 21 Mayıs 2005 tarihinde UEFA Kupası Kadınlar Final Maçını yönetmiştir.

Aday olduğu ve kazandığı ödüllerin bazıları şunlardır: 1990 yılı En Başarılı Kadın Adayı , 1994 yılı En Başarılı Kadın Adayı, 1995 Ocak Ayı Renault Mais Şeref Kürsüsü Ödülü, 1995 Aralık Ayı Renault Mais Şeref Kürsüsü Ödülü, 2006 Gökçe Karataş Vakfı "Yılın Spor Adamı" Ödülü.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 5 kıtada; kadınların spora katılımları konusunda öncülük eden ve örnek olan kişi ve kurumlara verilen "Kadın ve Spor 2002 Avrupa Kıtası Büyük Ödülü"nü kazanmıştır. Türkiye liglerinde maç anlatan ilk Kadın Futbol Spikeridir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun İlk Kadın Merkez Hakem Kurulu Üyesi (2006-2007), İlk Kadın Süper Lig ve UEFA Gözlemcisi (2007-2009) olmuştur.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu ve Boğaziçi Kıtalararası Yarışları Yönetim Kurulu üyesidir. Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümünde Öğretim Üyesi görevini sürdürmektedir. Birçok bilimsel araştırmaları bulunmaktadır.