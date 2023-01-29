TFF, Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine Lale Orta'nın getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, MHK'nin yeni üyelerinin isimleri de duyuruldu. Yeni MHK Başkanı kim oldu? Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim oldu? merak ediliyordu. İşte detaylar...

Yeni MHK Başkanı kim oldu? TFF, Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine Lale Orta'nın getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, MHK'nin yeni üyelerinin isimleri de duyuruldu. Yeni MHK Başkanı kim oldu? Merkez Hakem Kurulu Başkanı kim oldu? merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...

MHK BAŞKANI KİM OLDU?

Sabri Çelik'in istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine Lale Orta getirildi. TFF'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığındaki yeni MHK'ya başarılar dilendi.

İLK KADIN FUTBOL HAKEMİ LALE ORTA, MHK BAŞKANI

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşte yeni MHK:

Başkan: Prof. Dr. Lale Orta

Üyeler:

Tolga Özkalfa

Ahmet İbanoğlu

Cemalettin Ali Kunak

Prof. Dr. Ali Kızılet

Süleyman Abay

Sadettin Güler

Aynur Aysun Akar

Hamza Mısır

LALE ORTA KİMDİR?

Lale Orta 1 Ocak 1960, İstanbul doğumlu Türk futbolcu, futbol antrenörü, futbol hakemi ve akademisyendir. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakemidir. Yirmi yıl erkek liglerinde futbol hakemliği yaptı, profesyonel ve amatör bin beş yüzün üzerinde maç yönetti. 2000 yılında tamamladığı doktora tezi ile ülkenin ilk kadın futbol doktoru unvanını aldı. Dünyadaki FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Orta, 60 uluslararası maç yönetmiştir. Futbolun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmaları ile tanınır.