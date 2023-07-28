Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Peki Merkez Bankası yeni başkan yardımcıları kimler oldu? İşte Yeni Merkez Bankası başkan yardımcıları kimler? Detaylar...

Yeni Merkez Bankası başkan yardımcıları kimler? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Peki Merkez Bankası yeni başkan yardımcıları kimler oldu? İşte Yeni Merkez Bankası başkan yardımcıları kimler? Detaylar haberimizde...

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILARI

Merkez Bankası'nda dikkat çeken değişiklik yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

GÖREVDEN ALMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Hafize Gaye Erkan'ın geçtiğimiz aylarda başkan olarak atandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) dikkat çeken görevden almalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı değişti.

MERKEZ BANKASI'NDA 3 BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan ise yeni başkan yardımcıları olarak atandı.