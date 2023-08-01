Yeni Mercedes-Benz E Serisi İncelemesi

Akşamınızı şenlendirecek yepyeni bir video ile karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan ve piyasaya sürülen yeni Mercedes-Benz E Serisi koltuğunda bu kez ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan var. Hakkı Alkan sizler için direksiyon başına geçti ve yeni E Serisini tüm detaylarıyla anlattı. İşte detaylar…

2024 Mercedes E Serisi inceleme!

ShiftDelete.Net takipçilerine özel olarak çekilen incelem videosunun ardından ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan kişisel kanalındaki takipçileri için daha samimi bir test videosu çekti. Videoda Mercedes-Benz markasının en çok satılan model ailesinin en yeni versiyonunu anlatan Hakkı Alkan bununla birlikte keyifli bir sürüş deneyimini de takipçilerine aktardı. İşte videomuz ve iyi seyirler…

Sedan tasarımı devam ettiren yeni E Serisi tasarım anlamında kökenlerine bağlı kalmış durumda. w211 kasa sonrası gelen w212 gibi tamamen farklı bir tasarım dili araçta yok. Uzunluk olarak artması beklenen E Serisi'inde Mercedes-Benz tasarım ekibi kullanıcıları şaşırtarak aracı 2 santimetre kısaltmış. Uzunluk olarak büyük bir fark yaratılmasa da genişliğinin 6 santimetre arttırılması iç mekanda ciddi fark yaratmış.

2024 Mercedes-Benz E-Serisi ile ilk karşılaşma!

Kabin içine geldiğimizdeyse bahsi geçen ferahlamayı görmek mümkün. Hyperscreen varisi olan MBUX Superscreen, E Serisi kokpitinde yerini almış durumda. Bu aynı anda hem sürücüye hem de yolcuya hizmet eden özel bir multimedya sistemi. Mercedes-Benz'in özellikle dikkat çektiği ambiyans aydınlatmaları da yine araç içinde yapacağınız ayarlamalara göre renk değiştiriyor.

AirMatic teknolojisini yeni E Serisi sayesinde tekrar görüyoruz. Adaptif süspansiyonlara sahip olan yeni E Serisi saatte 120 kilometre üstü hızlara çıktığında yere 2 santimetre yaklaşıyor. Bu da aracın çok daha iyi bir şekilde yol tutmasını sağlıyor. Ayrıca aracın 4 çeker versiyonunda arka tekerlerde manevraya yardımcı olmak için 4.5 derece kadar dönebiliyor.

Peki siz yeni Mercedes-Benz E Serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz…