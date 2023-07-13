Menzil Cemaati'nin lideri olan ve cemaat mensuplarının "Gavs" olarak adlandırdığı Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol hayatını kaybetti. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Yeni menzil şeyhi kim olacak? Yeni gavs kim? Menzil cemaatinin yeni lideri Muhammed Saki Erol mu olacak? soruları yer aldı. İşte detaylar...

Yeni menzil şeyhi kim olacak? Yeni gavs kim? Menzil cemaatinin yeni lideri kim olacak? soruları gündemde yer alıyor. Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Cemaatten yapılan açıklamada; cenazenin Menzil'de defnedileceği belirtildi. Arama motorlarında ise Yeni menzil şeyhi kim olacak? Yeni gavs kim? Menzil cemaatinin yeni lideri Muhammed Saki Erol mu olacak? soruları yer aldı.

YENİ MENZİL ŞEYHİ KİM OLACAK?

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni ismini kullanan ve daha çok bu isimle anılan Erol, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Erdol dün 14.00'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abdulbaki El-Hüseyni'nin ölümünün ardından yeni menzil şeyhi olarak Abdulbaki El-Hüseyni'nin oğlu olan Seyyid Muhammed Saki Hasimi (Saki Erol) olacağı konuşulmaktadır.

Cemaatten yapılan açıklamada; sağlık sorunu olanların, kadın ve çocukların yoğunluktan etkilenmemeleri için taziye ziyaretlerini ertelemeleri istendi. Öte yandan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hazretlerinin cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım. Cenaze namazına iştirak etmek isteyen kardeşlerimiz mümkün olduğunca toplu bir şekilde Menzil'e gidebilirler. Kara yoluyla gideceksek navigasyon uygulamaları üzerinden trafik durumunu takip edelim. Uygun güzergahları kullanalım. Cenaze namazına yetişmek için süratli araç kullanmayalım; trafik kurallarına uyalım. Cenaze namazına yetişemediğimiz için üzülmeyelim. Gavs-ı Sani hazretlerinin aile fertleri Menzil'de taziyeleri kabul etmeye devam edecektir."

ABDULBAKİ EROL ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Cemaatten yapılan açıklamada; cenazenin Menzil'de defnedileceği belirtildi. Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni ismini kullanan ve daha çok bu isimle anılan Erol, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Erdol dün 14.00'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

"SEVENLERİNE VE TALEBELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

MENZİL ŞEYHİ ABDULBAKİ EROL KİMDİR?

Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki (k.s.) Erol Hazretleri, Menzil tarikatinin şeyhidir. Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni 2 Mayıs 1949 tarihinde dünyaya gelmiştir. Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni 1993 yılında Muhammed Raşit Elhüseyni'nin vefatından sonra Menzil'de irşad görevini üstlenmiştir. Abdulbaki Erol genç yaşlarında verem hastalığı geçirmesi üzerine tedavi için Ankara'ya gönderilmişti.

Menzil şeyhi Abdulbaki El-Hüseyni 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.