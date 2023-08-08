Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli Ön Siparişte Büyük İlgi Gördü

1 Ağustos'ta ön siparişe açılan ilk 250 yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli büyük ilgi görerek, aynı gün içerisinde hızla tükendi.

Elektrikli DNA'sını hem sürüş hem de tasarım öğeleriyle birleştiren yeni Megane E-Tech Yüzde 100 elektrikli Türkiye'de yoğun ilgiyle karşılandı.

Ön siparişe sunulan 250 adet Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli hızla tükendi.

250 adedi daha ön siparişe açılan Iconic versiyona sahip yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli'nin ilk kullanıcılarından biri olmak için fırsat devam ediyor. Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak, 250 bin TL ön ödeme karşılığında siparişini tamamlayacak.

60 KWh'lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 km menzile sahip Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, 160 kW/220 bg elektrikli motor performansıyla elektrikli otomobil sürüşünün tüm zevklerini yaşatıyor ve 0'dan 100 km/s'ye sadece 7,4 saniyede ulaşıyor.

Elektrikli otomobiller için özel üretilmiş CMF-EV platformuna sahip model, 42 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok yüksek teknolojiyle ağustosta Türkiye yollarında olacak.

Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, 8 Ağustos'ta (bugün) yeniden ön siparişe açılıyor.