Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi sona erdi. Seçimin ardından yeni meclis başkanı kim oldu merak konusu oldu. Peki, Yeni Meclis başkanı kim oldu? Meclis Başkanı açıklandı mı? 2023 Meclis Başkanı kimdir? İşte detaylar...

Türkiye, 14 Mayıs günü 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Yeni meclis başkanın kim olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Meclis başkanı açıklandı mı merak konusu oldu. Peki, Yeni Meclis başkanı kim oldu? Meclis Başkanı açıklandı mı? 2023 Meclis Başkanı kimdir? Detaylar haberimizde...

TBMM BAŞKANI NASIL SEÇİLİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilir, Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, beş gün içinde tamamlanır.

YENİ MECLİS BAŞKANI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında seçimin 2. tura kalmasını değerlendirdi. Yeni meclis başkanı hakkında açıklamada bulunan Erdoğan, "Devlet Bey geçici Meclis Başkanı olacak. Geçici Meclis Başkanı hakkı Devlet Bey'in" ifadelerini kullandı.