Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Manisa Valisi Enver Ünlü nereli, kaç yaşında? Manisa Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Manisa Valisi Enver Ünlü nereli, kaç yaşında? Manisa Valisi kim oldu?

MANİSA VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Manisa Valisi Enver Ünlü oldu.

MANİSA VALİSİ ENVER ÜNLÜ KİMDİR?

20 Şubat 1971 yılında Çorum ili Bayat İlçesinde doğdu. İlkokulu memleketinde, Liseyi Ankara Atatürk Öğretmen Lisesinde, Üniversiteyi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde okudu. 1992 yılında mezun olduktan sonra 1993 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanan Sayın Enver ÜNLÜ, 3 yıllık Kaymakam adaylığı boyunca Tokat Reşadiye ve Çankırı Yapraklı'da Kaymakam Vekilliği yaptı. 8 ay boyunca İngiltere'de Mesleki ve Yabancı Dil Eğitimi amacıyla bulundu.

Adaylık sürecini başarıyla tamamlayan Sayın ÜNLÜ sırasıyla Samsun Asarcık, Malatya Pütürge, Hatay Yayladağı, Diyarbakır Ergani, Kayseri Develi, İstanbul Avcılar, Bursa Osmangazi Kaymakamlığı ve son olarak Iğdır Valiliği görevlerinde bulundu.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: