Yeni Malatyaspor lligden çekildi mi? Yeni Malatyaspor 1 Lig'den çekildi mi?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları kabul edildi. Peki, 1. Malatyaspor ligden çekildi mi? Yeni Malatyaspor Süper Lig'den çekildi mi?