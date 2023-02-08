Depremden ciddi şekilde etkilenen Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, TFF'nin ligleri 1 hafta ertelenemesine tepki gösterdi. Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, "Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız" dedi. Gelişme sonrası Yeni Malatyaspor ligden çekildi mi merak edildi.

YENİ MALATYASPOR LİGDEN ÇEKİLDİ Mİ?

Yaşanan gelişmeler üzerine Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yönetim kurulu ile bir araya gelerek ligden çekilme kararı alacaklarını dile getirdi. Deprem felaketi sonrasında futbol oynayamayacaklarını kaydeden Ahmet Yaman, "Şu an futbolun zamanı değil. Binlerce insanımız göçük altında, aileleri yas tutuyor, haberlerini bekliyor, cenazesini gömüyor. Biz de futbol oynayacağız. Söz konusu değil böyle bir şey. Şu an net bir karar almadık ama futbol oynayamayacağız. Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız" diye konuştu.