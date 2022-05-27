Yeni Luna coin ne zaman çıkacak? Binance'de olacak mı? LUNA 2.0 çıkacak mı, ne zaman çıkacak? - Haberler

Yeni Luna coin ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kwon'un kurtarma planının bir parçası olarak, Terra yatırımcıları belirli sayıda Terra LUNA jetonu alacaklardı. Daha fazla insan yeni blok zincirini benimsedikçe yeni blok zincirinin değerinin artması bekleniyor. Peki, Yeni Luna coin ne zaman çıkacak? LUNA 2.0 çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Binance'de olacak mı?

YENİ LUNA COİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Eski blok zinciri ağı Terra Classic blok zinciri, Terra USD'yi işletmeye ve barındırmaya devam edecekti. Önceki blok zinciri üzerine inşa edilen projeler ve işlemleri doğrulayan şirketler yeni blok zincirine geçecek.

Buna göre, LUNA2.0, yeni blok zincirini kullanan uygulamalar ve projeler tarafından kullanılabilen tek kripto para birimi olacaktır.

İşlem hacimlerine göre en büyük kripto para borsası olan Binance, desteğini Luna2.0'a da genişletti.

Terra Luna'nın fiyat çöküşünün, kripto yatırımcılarının yaklaşık 40 milyar dolar kaybetmesine neden olduğu ve ayrıca küresel kripto pazarında sadece altı haftada 1 trilyon dolardan fazla buharlaşan bir şok dalgası yarattığı tahmin ediliyor. Yeni Luna coin'in çıkacağı kesinleşse de henüz net bir tarih verilmedi.

DOGECOIN KURUCU ORTAĞI DURUM HAKKINDA TWEET ATTI

Dogecoin kurucu ortağı Billy Markus yakın tarihli bir tweet'te Luna2.0'ın dünyaya "gerçekten aptal kripto kumarbazlarının ne kadar aptal olduğunu" göstereceğini söyledi.

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