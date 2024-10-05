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Yeni Lübnan Büyükelçisi Murat Lütem kimdir? Murat Lütem hayatı ve biyografisi

Yeni Lübnan Büyükelçisi Murat Lütem kimdir? Murat Lütem hayatı ve biyografisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 5 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Lübnan Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Murat Lütem kimdir, merak edildi. İşte, Murat Lütem hayatı ve biyografisi.

Yeni Lübnan Büyükelçisi Murat Lütem oldu. 5 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Lübnan Büyükelçisi Murat Lütem kimdir, Murat Lütem hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ LÜBNAN BÜYÜKELÇİSİ MURAT LÜTEM KİMDİR?

1969 yılında Ankara'da dünyaya gelen Murat Lütem, üniversite hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde başlayarak 1993 yılında mezun oldu.

Mezun olduğu yıl Dışişleri Bakanlığı'nda kariyerine başlayan Lütem, 2001 yılından 2003 yılına kadar dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in özel kalem müdür yardımcılığı görevini yaptı.

2007 yılında 3 sene boyunca Abdullah Gül'ün dışişleri danışmanı olarak görev yapan Murat Lütem, sonrasında Harvard Üniversitesi Weatherhead Merkezi'nde araştırmacı olarak yer aldı.

2013 yılına kadar Boston Başkonsolosu olarak görev yapan Murat Lütem, 3 sene boyunca Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun özel müşavirliği yaptı.

2016 yılı itibarıyla Singapur Büyükelçisi olarak atanan Lütem, bu görevinin ardındanİkili İlişkiler Kuzey Amerika Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

İşte karar:

Yeni Lübnan Büyükelçisi Murat Lütem kimdir? Murat Lütem hayatı ve biyografisi

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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