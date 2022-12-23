YENİ LEVENT'E SAĞLIKLI, LÜKS VE COUNTRY YAŞAMI GELİYOR

DAP Gayrimenkul Geliştirme'yi de bünyesinde bulunduran DAP Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Düzenli olarak beklenti analizi yapıyor ve bunları bir veri setine dönüştürüyoruz. Bu bilgileri DAP uzmanlığı ve bilimsel verilerin ışığında harmanladık. Öncü bir yaklaşımın ürünü olarak, lüksü doğayla buluşturan 'şehirde country hayat' konseptini sektörümüze kazandırdık." dedi.

DAP Gayrimenkul Geliştirme, İstanbul'un iş, yaşam ve finans merkezinin kalbinde yer alan Levent bölgesinde 103 bin metrekare toplam alan içinde; 53 bin metrekaresi konut ve 50 bin metrekaresi içerisinde okul da bulunan koru alanıyla; yepyeni bir yaşam alanı sunuyor. Şirket Yeni Levent projesiyle; şehrin dışında görmeye alışık olduğumuz country hayat tarzını 'Sağlıklı Ev' konseptiyle birleştirerek İstanbul'un merkezine getiriyor.

YÜKSEK KALİTE VE KONFOR DENEYİMİ

İstanbul'un akciğerleri olarak tanımlanan 5 bin 500 hektar büyüklüğündeki Belgrad Ormanı manzarasına sahip olan Yeni Levent projesi, merkezi konumu itibarıyla da şehrin yeni vitrini olmaya hazırlanıyor. Özetle, yatay ve az katlı mimari örneğinin de olacağı Yeni Levent, şehrin merkezinde country tarzı bir hayat sunuyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme vizyonuyla hayata geçirilen Yeni Levent; yüksek kalite ve konfor deneyimiyle 'lüksün ötesini' yeniden tanımlıyor.

GENİŞ BAHÇE, TERAS VE BALKONLAR

İstanbul'un en önemli akslarından Büyükdere Caddesi, Levent, Etiler, Şişli ve Boğaz hattının hemen yanı başında yer alan proje, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tam merkezinde olmasıyla da dikkat çekiyor. Yeni Levent projesi, estetik ve fonksiyonel dokunuşlarla tasarlanan geniş bahçe, teras ve balkonlar, yüksek tavanlı salonlar, özel sosyal donatılar ve oksijene doyacağınız 50 dönüm koru ve eğitim alanından oluşuyor.

ALTIN ÜÇGENİN TAM KALBİNDE YER ALIYOR

İstanbul'un en önemli kesişim merkezlerinden biri olan Levent bölgesi, kültür-sanat, doğa, finans dünyası ve lüks yaşamla iç içe bir bölge olarak öne çıkıyor. Altın üçgen olarak adlandırılan Beşiktaş, Levent ve Maslak hattının tam kalbinde konumlanan Yeni Levent projesi, iş merkezlerinden kültür sanata, eğitimden sağlığa ve alışverişten eğlenceye kadar, şehrin tüm zenginliklerine aynı anda erişim imkanı sağlıyor. Yeni Levent, bu özelliğiyle gencinden yaşlısına; her nesle ve her kuşağa hitap eden kültürel aktivitelerinin merkezinde; kuşakları birleştiren bir yaşam sunuyor.

YAPILMAYANI YAPMA VİZYONUNUN ESERİ

Bu zamana kadar sektöre örnek olacak birçok simge projeye imza atıklarına dikkat çeken DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Özellikle pandemi dönemi, tüketici beklentilerini ciddi anlamda değiştirdi. Pandemi etkisi, sağlık konusunu hiç olmadığı kadar öne çıkarırken, lüks anlayışında da bunun etkilerini görüyoruz. İnsanlar artık, doğayla iç içe ama şehir merkezinde; bir yandan doğanın iyileştirici etkisini arzuluyor, diğer yandan da şehirli hayatın sosyal olanaklarını sonuna kadar yaşamak istiyor. Gayrimenkul sektöründe daha ilk günden bu yana, yatırım yaptığımız bölgelere değer katma vizyonuyla hareket ediyor, 40-50 yıl sonra bile değerine değer katacak sembol projeler geliştiriyoruz. DAP olarak değişen beklentileri düzenli olarak analiz ediyor, bunları bir veri setine dönüştürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri, DAP uzmanlığı ve bilimsel verilerin ışığında harmanladık. Öncü bir yaklaşımın ürünü olarak, lüksü doğayla buluşturan şehirde country hayat konseptini, sektörümüze kazandırdık. Yani; Çekmeköy'de başladığımız, Nişantaşı'nda devam ettirdiğimiz Sağlıklı ve Lüks Ev Standartlarını şimdi bir üst kademeye taşıyarak Yeni Levent'te 'Şehirde Lüks ve Country Yaşam' standartları olarak güncelledik. Daha önce yapılmayanı yapma vizyonu ile hayata geçen Yeni Levent, geleceğe miras nitelikte simge bir proje oluyor."

Enflasyona karşıgüvenli liman konuta yatırım yapmak

Gayrimenkule olan talep artışını da yorumlayan Ziya Yılmaz, "Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gayrimenkule olan talep artmış durumda. Talepteki bu artışın iki nedeni var. Birincisi yatırım aracı olarak 'güvenli liman' algısı. Tüketici, konut yatırımının enflasyona karşı güvenli liman olduğunun farkında. Çıkan fırsatları değerlendirmek istiyor. İkincisi ise nitelikli konutlardaki arz sıkıntısı… Emtia fiyatları nedeniyle inşaat maliyetlerindeki artış ve özellikle pandemiden sonra eksikliğini daha net hissettiğimiz geniş yaşam alanlarına sahip, günlük ihtiyaçlara cevap verecek nitelikli konutlardaki arzın olmayışı gibi etkenler sebebiyle bu talep artarak devam edecek. Dolayısıyla konut almak için dün bitti, yarın ise çok geç… Konut yatırımı için en doğru zaman bu zaman" diye konuştu.

Ev sahipleri müşterilerimiz değil, bizim yol arkadaşlarımız, ailemiz

Bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerde, DAP yatırımcılarının ciddi kazançlar sağladığına dikkat çeken Ziya Yılmaz, "Biz ev sahiplerimizi hiçbir zaman müşteri olarak görmedik. Onlar bizim yatırımcılarımız, yol arkadaşımız, ailemiz. DAP'tan ev sahibi alanların, yoğun bir şekilde diğer projelerimize yönelmesinin de en büyük sebebi bu. Satışlarımızın yüzde 40 ila yüzde 60 oranındaki bölümünü, daha projeye başlamadan DAP müşterilerine satıyoruz. Gayrimenkul sektöründe böylesine bir aidiyet duygusu yarattığımız için gururluyuz" dedi.

ŞEHİRDE SAĞLIKLI, LÜKS VE COUNTRY YAŞAMIN KRİTERLERİ

Dünyada bir ilk olarak geliştirdiği 'Sağlıklı Ev' konseptiyle konut sektörüne yeni bir soluk getiren DAP'ın, 'Şehirde Lüks ve Country Yaşam' standartları 5 maddede şöyle sıralanıyor:

1- Sağlıklı Ev Olmalı:

Yeşilliklerle çevrili, doğayla nefes alan, az katlı ve sağlıklı ev kriterlerine uygun şekilde tasarlanmalı.

2- Şehrin merkezinde ve köklü bir semtte yer almalı:

Şehrin en önemli noktalarından birinde, zengin geçmişi, kültürel atmosferi ve ayrıcalıkları ile kent hayatının yeni çekim merkezi olmalı.

3- Doğayı ve şehri; kültür, sanat, moda ve eğlenceyle mükemmel şekilde buluşturmalı:

Bir yanda tabiatın yenileyici ruhu, diğer yanda kent hayatının canlılığı ile hem yeşili hem de şehri özgürce yaşatabilmeli.

4- Merkezi iş alanları ve finans dünyası ile iç içe olmalı:

İş dünyasının kalbi ve merkezi iş alanı olarak kabul edilen bölgeye yürüme mesafesinde olmalı.

5- Yürüme mesafesinde tüm ihtiyaçları karşılamalı:

İş merkezlerinden kültür sanata, eğitimden sağlığa, alışverişten eğlenceye hem site içerisinde hem dışında aradığınız her şey sadece birkaç adımda yer almalı.