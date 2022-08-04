Yeni KPSS sınavı ne zaman? KPSS neden iptal edildi? KPSS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı açıklaması nedir?

31 Temmuz Pazar günü düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda ( Kpss ) 30'un üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddiası tepkilere neden oldu. Bunun ardından ÖSYM tarafından sınav soruları görüntülemeye açıldı ve adayları soruları incelemeye başladı. Bugün açıklanan haberde ise Kpss'nin iptal edildiği duyuruldu. Peki, Yeni KPSS sınavı ne zaman? KPSS hangi tarihe ertelendi? KPSS neden iptal edildi? KPSS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı açıklaması nedir? İşte detaylar haberimizde...

YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamalarında bulunuldu.

KPSS İPTAL Mİ EDİLDİ, NEDEN İPTAL EDİLDİ?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.

İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız."

Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

KPSS SORULARI ÇALINDI İDDİASI NEDİR?

31 Temmuz Pazar günü KPSS GK-GY oturumları yapıldı. Sınav sonrası adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye geçti. ÖSYM tarafından aday işlemleri sayfasında sınav sorularının yayınlanması sonrası bazı sınav sorularının Yayınevi yayınlarının soruları ile benzerliği olduğu iddia edildi. İddialar sonrası konu gündem olurken adaylar KPSS soruları hakkında iddiaları araştırdı.