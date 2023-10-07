Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına dikkat çeken atamalar yapıldı. Bu kurumların başında vatandaşa kredi veren KOSGEB yer alıyor. Peki, Yeni KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Serdar İbrahimcioğlu hayatı ve biyografisi! İşte detaylar…

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar oldu. Peki ama Yeni KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Serdar İbrahimcioğlu hayatı ve biyografisi! İşte detaylar…

YENİ KOSGEB BAŞKANI AHMET SERDAR İBRAHİMCİOĞLU KİMDİR?

A. Serdar İbrahimcioğlu, 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Yapı İşletmesi Bölümü'nde "Sürdürülebilir Yapılarda Gayrimenkul Değerleme" konulu çalışma yaptı. 2019 yılında "Bilişim Sektöründe Teknolojinin Planlanması" tezi ile ikinci Yüksek Lisansını Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

AHMET SERDAR İBRAHİMCİOĞLU HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

İbrahimcioğlu, Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde "Türkiye Bilişim Sektörünün Yılmazlık (Resilience) Kapasitesinin Araştırılması" adlı doktora çalışmasına devam etmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta Teknik Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan İbrahimcioğlu, 12 Kasım 2018'de Bilişim Vadisi Genel Müdürü olarak göreve başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olan İbrahimcioğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.