Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Kilis Valisi Tahir Şahin nereli, kaç yaşında? Kilis Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Kilis Valisi Tahir Şahin nereli, kaç yaşında? Kilis Valisi kim oldu?

KİLİS VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Kilis Valisi Tahir Şahin oldu.

KİLİS VALİSİ TAHİR ŞAHİN KİMDİR?

1959 yılında Menemen'de doğdu.

İlk, orta ve lise tahsilini Menemen'de tamamladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Başkan Şahin, 1999 yılına kadar Benzin İstasyonu işletmeciliği yaptı.

İlçe siyaseti içerisinde yer aldı. CHP'de İlçe Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla sürdürdü. 18 Nisan 1999 seçimlerinde CHP Belediye Başkan Adayı olarak katılan Başkan Şahin; onurlu geçmişi, demokrat kimliği, bitmek bilmeyen enerjisiyle hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden halkımızın gür sesi, insan hak ve özgürlüklerinin savunucusu oldu.

Belediyenin zor koşullarına rağmen, çağdaş bir Menemen yaratmak için gece-gündüz demeden çalıştı.

Daha çok çalışmak, daha büyük projelere imza atmak adına yeniden aday olduğu 2004 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçildi.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: