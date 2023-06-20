Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Bu noktada gözler asgari ücret oranı kadar artacak olan kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primlerine çevrildi. Peki, Yeni kıdem tazminatı tutarı belli oldu! Yeni kıdem tazminatı ne kadar oldu 2023? En düşük kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte kalem kalem tüm detaylar.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için bu sabah 3. toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yeni asgari ücret açıklandı. Asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. Peki, Yeni kıdem tazminatı tutarı belli oldu! Yeni kıdem tazminatı ne kadar oldu 2023? En düşük kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte detaylar…

YENİ KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU 2023?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez toplandı ve yılın ikinci çeyreğinde geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler asgari ücrete gelen zam oranı kadar değişecek olan maaşlara çevrildi. İşte yeni işsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı ve çok daha fazlasına ait detaylar.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zam sonrasında asgari ücretlinin kıdem tazminatı, 10 bin TL düzeyinden 13 bin 414 liraya yükseldi.