Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Kastamonu Valisi Meftun Dallı nereli, kaç yaşında? Kastamonu Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Kastamonu Valisi Meftun Dallı nereli, kaç yaşında? Kastamonu Valisi kim oldu?

KASTAMONU VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı oldu.

KASTAMONU VALİSİ MEFTUN DALLI KİMDİR?

1966 yılında, Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimi Boyabat ve İstanbul'da tamamladı (1971-1983).

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi (1983-1987).

İngiltere'de Torquay ve Southampton'da bir yıl yabancı dil eğitimi aldı (1989-1990) ve Nottingham Üniversitesi Siyasî Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı (1991-1992).

İsveç'te, ISO 14000 Çevre Yönetimi ve Standartları (2004), Portekiz'de Terörle Mücadele ve AB İnsan Hakları Uygulamaları (2007), Türkiye'de çeşitli zamanlarda kamu yönetimi, güvenlik, insan hakları, sosyal hizmetler, eğitim, sağlık, çevre, halkla ilişkiler, AB fonlarının etkin kullanımı konulu kurs ve programlara katıldı. Türk İdareciler Derneği ve Türk İdareciler Vakfı üyesidir.

Evlidir, üç çocuğu ve beş torunu vardır.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: