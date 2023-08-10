Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer nereli, kaç yaşında? Kahramanmaraş Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer nereli, kaç yaşında? Kahramanmaraş Valisi kim oldu?

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer oldu.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ MÜKERREM ÜNLÜER KİMDİR?

Mükerrem Ünlüer, (d. 1964, Erzurum), Türk bürokrat.

1964 yılında Erzurum'da doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

1989-1992 yılları arasında Erzurum kaymakam adaylığı yaptı. Daha sonra sırasıyla Isparta'nın Gelendost ilçesinde, Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Elazığ ilinin Palu ilçesinde, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kaymakamlık yapmıştır. İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (2003-2007), Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı (2007-2012) ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği (2012-2013) görevlerini yürüttü. Bir yıl süreyle İngiltere'de eğitim aldı. 26 gün süren Japonya'da Afet yönetim Kursu ve İçişleri bakanlığının düzenlemiş olduğu çok sayıda Mülki İdare seminerlerine katılmıştır. Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Görev yaptığı süre içerisinde 9 adet takdirname 1 adet Teşekkür Belgesi almış ve 1 kez de maaş ödülü ile ödüllendirilmiştir. 2 Ağustos 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Bayburt Valiliği görevine atanmıştır. 15 Eylül 2014 tarih ve 6780 nolu müşterek kararname ile merkez valiliğine atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 26 Eylül 2014 tarihinde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığına atandı. 7 Mart 2015 -28 Ağustos 2015 tarihleri arasında vekaleten İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: