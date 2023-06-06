Yeni kabinedekiler kim? Yeni kabine listesi! 2023 yeni kabinede kimler var?
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin geride kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yeni Kabine'yi duyurdu. Sadece iki kişinin değişmediği yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam etti. Arama motorlarında ise Yeni kabinedekiler kim? Yeni kabine listesi! 2023 yeni kabinede kimler var? araması yapıldı.
Yeni kabinedekiler kim? Yeni kabine listesi! 2023 yeni kabinede kimler var? soruları gündemde yer alıyor. Seçimler sonrası yenilenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısı başladı. Yeni Kabine'nin ilk toplantısında ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Deprem bölgesindeki konutların yapımı da Kabine'de görüşülecek konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar ise arama motorlarında Yeni kabinedekiler kim? Yeni kabine listesi! 2023 yeni kabinede kimler var? soruları aratılıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bakanlar ile gerçekleştireceği ilk Kabine toplantısı başladı. İlk toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak. Toplantının ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Taşerona kadro, deprem bölgesinde yapılacak konutlar görüşülecek. Seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular masaya yatırılacak.
7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ile ilgili kademeli artış düzenlemesi de Kabine'de görüşülecek. Ayrıca asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zammın da Kabine'de konuşulması bekleniyor.