Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin geride kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yeni Kabine'yi duyurdu. Sadece iki kişinin değişmediği yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam etti. Arama motorlarında ise Yeni kabinedekiler kim? Yeni kabine listesi! 2023 yeni kabinede kimler var? araması yapıldı.

Yeni kabinedekiler kim? Yeni kabine listesi! 2023 yeni kabinede kimler var? soruları gündemde yer alıyor. Seçimler sonrası yenilenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısı başladı. Yeni Kabine'nin ilk toplantısında ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Deprem bölgesindeki konutların yapımı da Kabine'de görüşülecek konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar ise arama motorlarında Yeni kabinedekiler kim? Yeni kabine listesi! 2023 yeni kabinede kimler var? soruları aratılıyor.

YENİ KABİNEDEKİLER KİM?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bakanlar ile gerçekleştireceği ilk Kabine toplantısı başladı. İlk toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak. Toplantının ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Taşerona kadro, deprem bölgesinde yapılacak konutlar görüşülecek. Seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular masaya yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ile ilgili kademeli artış düzenlemesi de Kabine'de görüşülecek. Ayrıca asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zammın da Kabine'de konuşulması bekleniyor.