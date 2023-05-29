Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yeni kurulacak kabinede kimlerin olacağı merak konusu oldu. Peki Yeni kabinede kimler olacak? Yeni bakanlar belli oldu mu, kimler olacak?

Yeni kabinede kimler olacak? Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yeni kurulacak kabinede kimlerin olacağı merak konusu oldu. Peki Yeni kabinede kimler olacak? Yeni bakanlar belli oldu mu, kimler olacak? Detaylar...

YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?

Mevcut kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm isimlerin milletvekili seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yola tamamen yeni yüzlerle devam etmesi bekleniyor.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN YERİNE KİM GELECEK?

Anayasa'ya göre, milletvekilleri bakan olamıyor, kabineye atanacak isimler parlamento dışından seçiliyor. İstanbul'dan milletvekili seçilen Süleyman Soylu yerine İçişleri Bakanlığı koltuğu için kulislerde farklı isimler konuşuluyor. AK Parti'de, Soylu'nun vekillikten istifa ederek bakanlık koltuğuna oturması ihtimali hâlâ bütünüyle dışlanmıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇİN HACIMÜFTÜOĞLU'NUN ADI GEÇİYOR

Ancak Erdoğan'ın tercihini Soylu'dan yana kullanmaması durumunda en çok güvendiği isimlerden, 2014'ten bu yana Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürüten Seyfullah Hacımüftüoğlu'ndan yana kullanabileceği de konuşuluyor.

EFKAN ALA DA LİSTEDE

Daha önce Erdoğan'ın memleketi Rize'de valilik yapan Hacımüftüoğlu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinin ardından MGK Genel Sekreterliği'ne atanmıştı. T24'te yer alan kulis bilgisine göre İçişleri Bakanlığı için konuşulan bir diğer isim de eski İçişleri Bakanı Efkan Ala.

EKONOMİNİN BAŞINA MEHMET ŞİMŞEK İDDİASI

Yeni dönemde en kritik koltuklardan biri Nureddin Nebati'den boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu olacak. Erdoğan'ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeniden yararlanmak istediği biliniyor. Seçim öncesinde davet aldığı Erdoğan'la görüşen Şimşek, uzun yıllardır uluslararası şirketlerle yaptığı danışmanlık sözleşmelerini gerekçe göstererek, aktif siyasetin içerisinde yer almadı.

RAHAT ÇALIŞACAĞI GARANTİSİ VERİLİRSE...

DEVA Parti'ne de yakın bir görüntü çizen Şimşek'in, mevcut ekonomi politikaları konusundaki endişeleri nedeniyle AK Parti ile mesafeli olduğu konuşuluyordu. Ancak kampanya döneminde Erdoğan ile görüşen, AK Parti'nin bazı mitinglerine de katılan Şimşek'in, kararlarıyla ilgili rahat çalışacağı yönünde garantiler verilmesi halinde bakan olabileceği belirtiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA NECDET ÜNÜVAR

Milletvekili olmayan Sağlık Bakanı Koca'nın, bakan olarak da görev yapmayacağı konuşuluyor. Erdoğan'ın, Ankara Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan, eski Sağlık Komisyonu Başkanı ve eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar'ı tercih edebileceği iddia edildi.

AKAR'IN YERİNE YAŞAR GÜLER Mİ GELİYOR?

Genelkurmay Başkanlığı'ndan sonra bu göreve getirilen Hulusi Akar, milletvekili seçildi. Erdoğan'ın, vekillikten istifasını isteyerek yeniden bakan olarak Akar'ı görevlendirmemesi halinde, mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i bu görev için tercih edebileceği kulislerde öne sürülen iddialar arasında.