Yeni Kabinede kimler olacak, açıklandı mı 2023? Cumhurbaşkanlığı kabinesi değişecek mi, yeni isimler belli oldu mu?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur seçimleri öncesi katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimleri kazanması halinde yeni dönemde kabinede değişiklik yapılacağı sinyalini verdi. Peki, Yeni Kabinede kimler olacak, açıklandı mı 2023? Cumhurbaşkanlığı kabinesi değişecek mi, yeni isimler belli oldu mu? İşte detaylar...
Seçimlerde 2. turun yaklaşmasıyla birlikte yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi değişecek mi, resmi açıklama geldi mi merak edildi. Peki, Yeni Kabinede kimler olacak, açıklandı mı 2023? Cumhurbaşkanlığı kabinesi değişecek mi, yeni isimler belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
Erdoğan katıldığı canlı yayında 2. tur seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimi kazanması halinde kabinede değişiklik yapacağının sinyalini veren Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilmekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız. Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilmekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt: "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklaması gelmişti. Bunun ardından vatandaşlar Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu? merak etti.
Henüz Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki yeni isimler netleşmedi. Seçimlerden sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır.
Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:
- Cumhurbaşkanı : Recep Tayyip Erdoğan
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı : Fuat Oktay
- Adalet Bakanı : Bekir Bozdağ
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı : Derya Yanık
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı : Vedat Bilgin
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı : Murat Kurum
- Dışişleri Bakanı : Mevlüt Çavuşoğlu
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : Fatih Dönmez
- Gençlik ve Spor Bakanı : Mehmet Kasapoğlu
- Hazine ve Maliye Bakanı : Nureddin Nebati
- İçişleri Bakanı : Süleyman Soylu
- Kültür ve Turizm Bakanı : Mehmet Nuri Ersoy
- Millî Eğitim Bakanı : Mahmut Özer
- Millî Savunma Bakanı : Hulusi Akar
- Sağlık Bakanı : Fahrettin Koca
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı : Mustafa Varank
- Tarım ve Orman Bakanı : Vahit Kirişci
- Ticaret Bakanı : Mehmet Muş
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı : Adil Karaismailoğlu
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