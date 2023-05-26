Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur seçimleri öncesi katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimleri kazanması halinde yeni dönemde kabinede değişiklik yapılacağı sinyalini verdi. Peki, Yeni Kabinede kimler olacak, açıklandı mı 2023? Cumhurbaşkanlığı kabinesi değişecek mi, yeni isimler belli oldu mu? İşte detaylar...

Seçimlerde 2. turun yaklaşmasıyla birlikte yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi değişecek mi, resmi açıklama geldi mi merak edildi. Peki, Yeni Kabinede kimler olacak, açıklandı mı 2023? Cumhurbaşkanlığı kabinesi değişecek mi, yeni isimler belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ DEĞİŞECEK Mİ 2023?

Erdoğan katıldığı canlı yayında 2. tur seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimi kazanması halinde kabinede değişiklik yapacağının sinyalini veren Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilmekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız. Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilmekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YENİ KABİNESİNDE KİMLER OLACAK, AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt: "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklaması gelmişti. Bunun ardından vatandaşlar Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu? merak etti.

Henüz Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki yeni isimler netleşmedi . Seçimlerden sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÜNCEL KABİNESİNDE KİMLER VAR? (BİR ÖNCEKİ KABİNE)

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır.

Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:

Cumhurbaşkanı : Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı : Fuat Oktay

Adalet Bakanı : Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı : Derya Yanık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı : Vedat Bilgin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı : Murat Kurum

Dışişleri Bakanı : Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı : Mehmet Kasapoğlu

Bakanı : Mehmet Kasapoğlu Hazine ve Maliye Bakanı : Nureddin Nebati

İçişleri Bakanı : Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı : Mehmet Nuri Ersoy

Millî Eğitim Bakanı : Mahmut Özer

Millî Savunma Bakanı : Hulusi Akar

Sağlık Bakanı : Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı : Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı : Vahit Kirişci

Ticaret Bakanı : Mehmet Muş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı : Adil Karaismailoğlu