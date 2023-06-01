28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan aday Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrildi. Peki, Yeni kabine ne zaman belli olacak? Yeni hükümet ne zaman kurulacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden zaferle ayrılması sonrasında gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi mazbatasını aldıktan sonra saat 22.00 gibi yeni Kabine'yi açıklayabileceğini ifade etti. Yeni kabine ne zaman belli olacak? Yeni hükümet ne zaman kurulacak?

YENİ KABİNE NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yarın milletvekillerinin yemin edeceğini belirten Yavuz, "Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" diye konuştu.