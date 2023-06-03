Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi yarın açıklaması bekleniyor. Peki, Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı kabinesi belli oldu mu? Yeni kabine belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ilk kez yapılan 2. tur oylamada yüzde 52,14 oy oranına ulaşarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından gözlerse kurulacak yeni Kabine'ye çevrildi. Peki, Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı kabinesi belli oldu mu? Yeni kabine belli oldu mu?

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2 Haziran'da milletvekillerinin yemin edeceğini belirterek, "Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" diye konuştu.

EKONOMİNİN BAŞINA MEHMET ŞİMŞEK Mİ GELECEK?

Yeni dönemde en kritik koltuklardan biri Nureddin Nebati'den boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu olacak. Erdoğan'ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeniden yararlanmak istediği biliniyor. Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini birlikte yürütmesi düşünülüyor. Bu durum, Şimşek'in ekonomik yönetimde daha etkin bir rol alacağını ve politikaların şekillendirilmesinde anahtar bir figür olacağını gösteriyor.