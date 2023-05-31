Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman olacak? Hangi bakanlıklar kime verilecek? soruları sıkça gündeme geliyor. 2023 seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabine toplantısını ne zaman yapacağı merak ediliyor. Peki, Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman olacak? Hangi bakanlıklar kime verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrilmiş durumda. Yeni kabine ne zaman açıklanacak ve Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman olacak soruları merak ediliyor. Hangi bakanlıklar kime verilecek ve bakanlıkta hangi isimler yer alacağı gündeme geliyor. Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman olacak? Hangi bakanlıklar kime verilecek? Detaylar haberimizdedir…

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi cuma günü açıklaması bekleniyor. Milletvekili seçilen bakanlara görev verilip verilmeyeceğinin netleşmesiyle şekillenecek olan listede; İçişleri Bakanlığı için Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Fuat Oktay ve Seyfullah Hacımüftüoğlu isimleri öne çıkarken, Hazine ve Maliye olarak ayrılması gündemde olan Hazine ve Maliye Bakanlığı içinse Cevdet Yılmaz ve Lütfü Elvan'ın ismi geçiyor. İşte kulislerde konuşulan tüm isimler.

Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine merak konusu olurken, dolaşıma sokulan bir isim listesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Kabine üyelerinin isimlerinin yer aldığı iddia edilen listeyle ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığı, "Sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

Milletvekili seçilen bakanlara göreve verilmesi durumunda Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Murat Kurum'un görevlerine devam edebilecekleri belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis çalışmalarını ve komisyonları daha da aktif hale getirmek istediği ve partide üç dönem kuralı nedeniyle başlayan yenilenmeyi burada da sürdürmek isteyeceği kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Milletvekili seçilen bakanlara Meclis dışında bu nedenle görev vermeyeceği söyleniyor.

HANGİ BAKANLIKLAR KİME VERİLECEK?

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı: Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, Binali Yıldırım

Meclis Başkanlığı: Numan Kurtulmuş, Fuat Oktay

İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Hasan Doğan, Vasip Şahin, Fuat Oktay, Seyfullah Hacımüftüoğlu

Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Kalın, Hakan Fidan

Savunma Bakanlığı: Hulusi Akar, Yaşar Güler, Ümit Dündar

Adalet Bakanlığı: Mustafa Şentop, Ali İhsan Yavuz, Şaban Yılmaz

Enerji Bakanlığı: Berat Albayrak, Alpaslan Bayraktar, Mustafa Yılmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kübra Güran Yiğitbaşı, Ravza Kavakçı, Arzu Akalın, Saliha Okur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Bülent Turan, Adnan Ertem, Ruhi Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bakanlığın Kültür ve Turizm olarak ayrılabileceği belirtiliyor. Mehmet Nuri Ersoy, Menderes Türel, Nadir Alpaslan, Ahmet Misbah Demircan, Serdar Çam, Mustafa Destici

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hazine ve Maliye olarak ayrılabileceği belirtiliyor. Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Lütfü Elvan, Osman Arslan, MehmetAli Akben

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca, Necdet Ünüvar, Cevdet Erdöl, Mehmet Ali Aydınlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Fatih Şahin, Hamza Yerlikaya, Hidayet Türkoğlu, Enes Eminoğlu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Murat Kurum, Mehmet Özhaseki, Ömer Bulut

Milli Eğitim Bakanlığı: İbrahim Er, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Tekin, İsmet Yılmaz, Erhan Afyoncu

Tarım ve Orman Bakanlığı: Vahit Kirişçi, İbrahim Yumaklı, Akif Balta

Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı: Rıfat Hisarcıklıoğlu, Mehmet Fatih Kacır, İsmail Demir, Temel Kotil

Ticaret Bakanlığı: Vedat Demiröz

Ulaştırma Haberleşme Altyapı Bakanlığı: Ahmet Arslan, Ömer Fatih Sayan, Mustafa Ilıcalı

Afet Bakanlığı ve Göç Bakanlığı: Mehmet Güllüoğlu, Gökmen Çiçek, Seddar Yavuz.

Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan "kabine listeleri" asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur.



Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arzetmektedir. pic.twitter.com/wLEHoHEGcp — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 31, 2023