Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi cuma günü açıklaması bekleniyor. Bakanlar kurulu öncelikle milletvekili seçilen bakanlara görev verilip verilmeyeceğinin netleşmesiyle şekillenecek. Arama motorlarında ise Yeni kabine nasıl olacak? Kabine toplantısı ne zaman? soruları aratıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi cuma günü açıklaması bekleniyor. Milletvekili seçilen bakanlara görev verilip verilmeyeceğinin netleşmesiyle şekillenecek olan liste merak ediliyor. Peki, Yeni kabine nasıl olacak? Kabine toplantısı ne zaman?

YENİ KABİNE NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi cuma günü açıklaması bekleniyor. Milletvekili seçilen bakanlara görev verilip verilmeyeceğinin netleşmesiyle şekillenecek olan listede; İçişleri Bakanlığı için Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Fuat Oktay ve Seyfullah Hacımüftüoğlu isimleri öne çıkarken, Hazine ve Maliye olarak ayrılması gündemde olan Hazine ve Maliye Bakanlığı içinse Cevdet Yılmaz ve Lütfen Elvan'ın ismi geçiyor. İşte kulislerde konuşulan tüm isimler.

Milletvekili seçilen bakanlara göreve verilmesi durumunda Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Murat Kurum'un görevlerine devam edebilecekleri belirtiliyor.

ERDOĞAN'DAN YENİLENME BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis çalışmalarını ve komisyonları daha da aktif hale getirmek istediği ve partide üç dönem kuralı nedeniyle başlayan yenilenmeyi burada da sürdürmek isteyeceği kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Milletvekili seçilen bakanlara Meclis dışında bu nedenle görev vermeyeceği söyleniyor.

BAHÇELİ İLE YAPACAĞI GÖRÜŞME BELİRLEYİCİ OLACAK

Aynı şekilde Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısını da artırabileceği belirtiliyor. Güvenlik ve ekonomiden sorumlu iki cumhurbaşkanlığı yardımcılığına kesin gözüyle bakılırken, bu sayının 5 civarında olması da muhtemel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici başta olmak üzere birkaç ismi de cumhurbaşkanı yardımcılığına getirebileceği, buna da MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmenin ardından karar vereceği ifade ediliyor.

HÜDA PAR'A BAKAN YARDIMCILIKLARI VERİLEBİLİR

Bu süreçte MHP'li bir ismin de cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilmesi beklentisi oldukça yüksek. Independent Türkçe'nin haberine göre Bahçeli'nin "İttifak partilerine yardımcılık verilmesine sıcak bakmaması" veya "gerek yok" demesi durumunda iki cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dışında başka isimlere görev verilmeyecek ve düşünülen isimler bakan olarak değerlendirilecek. Hazine ve Maliye ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının ayrılabileceği, Afet ve Göç meselesiyle ilgili olarak yeni bir bakanlığın kurulabileceği belirtiliyor. Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR'a bakan yardımcılıkları verileceği de Ankara'da sıkça vurgulanıyor.

YENİ KABİNE İÇİN KONUŞULAN İSİMLER

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı: Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, Binali Yıldırım

Meclis Başkanlığı: Numan Kurtulmuş, Fuat Oktay

İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Hasan Doğan, Vasip Şahin, Fuat Oktay, Seyfullah Hacımüftüoğlu

Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Kalın, Hakan Fidan

Savunma Bakanlığı: Hulusi Akar, Yaşar Güler, Ümit Dündar

Adalet Bakanlığı: Mustafa Şentop, Ali İhsan Yavuz, Şaban Yılmaz

Enerji Bakanlığı: Berat Albayrak, Alpaslan Bayraktar, Mustafa Yılmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kübra Güran Yiğitbaşı, Ravza Kavakçı, Arzu Akalın, Saliha Okur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Bülent Turan, Adnan Ertem, Ruhi Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bakanlığın Kültür ve Turizm olarak ayrılabileceği belirtiliyor. Mehmet Nuri Ersoy, Menderes Türel, Nadir Alpaslan, Ahmet Misbah Demircan, Serdar Çam, Mustafa Destici

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hazine ve Maliye olarak ayrılabileceği belirtiliyor. Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Lütfü Elvan, Osman Arslan, MehmetAli Akben

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca, Necdet Ünüvar, Cevdet Erdöl, Mehmet Ali Aydınlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Fatih Şahin, Hamza Yerlikaya, Hidayet Türkoğlu, Enes Eminoğlu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Murat Kurum, Mehmet Özhaseki, Ömer Bulut

Milli Eğitim Bakanlığı: İbrahim Er, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Tekin, İsmet Yılmaz, Erhan Afyoncu

Tarım ve Orman Bakanlığı: Vahit Kirişçi, İbrahim Yumaklı, Akif Balta

Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı: Rıfat Hisarcıklıoğlu, Mehmet Fatih Kacır, İsmail Demir, Temel Kotil

Ticaret Bakanlığı: Vedat Demiröz

Ulaştırma Haberleşme Altyapı Bakanlığı: Ahmet Arslan, Ömer Fatih Sayan, Mustafa Ilıcalı

Afet Bakanlığı ve Göç Bakanlığı: Mehmet Güllüoğlu, Gökmen Çiçek, Seddar Yavuz.