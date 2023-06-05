Yeni kabine listesi 2023! Bakanlar Kurulu üyeleri ve isimleri kimler? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde kimler var?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini açıkladı. Yeni kabine listesi 2023! Bakanlar Kurulu üyeleri ve isimleri kimler? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde kimler var? soruları gündeme geliyor. Yeni kabine listesi 2023! Bakanlar Kurulu üyeleri ve isimleri kimler? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde kimler var? merak ediliyor. Peki, Yeni kabine listesi 2023! Bakanlar Kurulu üyeleri ve isimleri kimler?
Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Yeni kabine listesi 2023! Bakanlar Kurulu üyeleri ve isimleri kimler? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde kimler var? merak ediliyor. Yeni kabine listesi 2023! Bakanlar Kurulu üyeleri ve isimleri kimler? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde kimler var? gündeme geliyor. Yeni kabine listesi 2023! Bakanlar Kurulu üyeleri ve isimleri kimler? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde kimler var? Detaylar haberimizdedir…
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
- Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
- Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
- Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
- Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
- Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
- İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
- Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
- Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
- Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
- Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
- Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
- Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini açıkladı. Bakanların devir teslim törenleri bugün tamamlanacak ve yeni Kabine ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Toplantıda ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının öne çıkması bekleniyor.
Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Dün 8 bakanın devir teslim törenleri yapıldı. Bugün de 7 bakanın devir teslim törenleri yapılacak.
Yeni Kabine ilk toplantısını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirecek. İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.
Ayrıca taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Cumhurbaşkanlığı kabinesini açıkladı https://t.co/8rjmO3Yfyh pic.twitter.com/ifzhaklnCo— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 3, 2023