Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini açıkladı. Yeni kabine listesi 2023! Bakanlar Kurulu üyeleri ve isimleri kimler? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde kimler var? soruları gündeme geliyor. Yeni kabine listesi 2023! Bakanlar Kurulu üyeleri ve isimleri kimler? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde kimler var? merak ediliyor. Peki, Yeni kabine listesi 2023! Bakanlar Kurulu üyeleri ve isimleri kimler?

Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Yeni kabine listesi 2023! Bakanlar Kurulu üyeleri ve isimleri kimler? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde kimler var? merak ediliyor. Yeni kabine listesi 2023! Bakanlar Kurulu üyeleri ve isimleri kimler? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde kimler var? gündeme geliyor. Yeni kabine listesi 2023! Bakanlar Kurulu üyeleri ve isimleri kimler? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde kimler var? Detaylar haberimizdedir…

YENİ KABİNE LİSTESİ 2023

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hİzmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Bakanı: Osman Aşkın Bak Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

BAKANLAR KURULU ÜYELERİ VE İSİMLERİ KİMLER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini açıkladı. Bakanların devir teslim törenleri bugün tamamlanacak ve yeni Kabine ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Toplantıda ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI YENİ KABİNESİNDE KİMLER VAR?

Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı. Dün 8 bakanın devir teslim törenleri yapıldı. Bugün de 7 bakanın devir teslim törenleri yapılacak.

Yeni Kabine ilk toplantısını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirecek. İlk kabine toplantısında ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere yeni dönemin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Ayrıca taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.